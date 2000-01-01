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Ципи Хотовели: Применить суверенитет от моря до Иордана 13.02 10:49   MIGnews.com

Ципи Хотовели: Применить суверенитет от моря до Иордана

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели ("Ликуд") надеется, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу применит постепенный суверенитет в Иудее и Самарии.

"В те годы, когда мы не осмелились просить суверенитета, нас лишили – справедливости, правды, израильской истории. В те годы, когда мы сказали миру, что можем разрешить вопрос компромиссным путем, ведь мы миролюбивая нация, мы не вступили в борьбу за справедливость в Израиле. Всем, кто не верит в право селиться в Шило, Бейт-Эле и Эли, нечего делать в Тель-Авиве, Герцлии и Ришон ле-Ционе", - сказала она, выступая на конференции правого движения "Женщины в зеленом".

Она напомнила о печальной странице в истории страны – эвакуации блока Гуш-Катиф, за которым последовал выход Израиля из сектора Газа, который стал "плохим для и израильтян, и палестинцев".

"Это может быть осуществлено постепенно – начало может быть положено в Большом Иерусалиме, откуда израильское законодательство будет распространено на все поселения, а позже – суверенитет от моря до Иордана. Но для этого необходимо единство, а не соперничество в том, кто окажется правее", - сказала замминистра на прошедшей 12 февраля конференции.

Хотовели напомнила, что правый лагерь представляет полмиллиона избирателей, которые хотят жить под израильским законодательством, а не "под гражданской администрацией и военным режимом".

"Это поселенцы, которые действительно находятся под оккупацией, которой пришло время положить конец", - резюмировала она.
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