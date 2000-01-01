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Трамп обвинил Украину во вмешательстве в выборы 13.01 10:17   MIGnews.com

Трамп обвинил Украину во вмешательстве в выборы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал инициировавших процедуру импичмента членов Демократической партии и обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы в США.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

По словам американского лидера, это выглядит так же, как все, что "мы уже видели": от российского вмешательства к украинскому вмешательству, которое послужило причиной обмана с импичментом.

"Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - добавил Трамп.


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