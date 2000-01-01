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У Лаврова подтвердили встречу Сарраджа и Хафтара | Фото: AFP13.01 09:52   MIGnews.com

У Лаврова подтвердили встречу Сарраджа и Хафтара

В МИД России подтвердили, что в России 13 января состоятся межливийские контакты под эгидой глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции.

В ней действительно примут участие глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, а также глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар.

12 января в Ливии наступило перемирие. Инициаторами прекращения огня выступили Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, которые затронули эту тему в ходе личной встречи в Стамбуле.


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