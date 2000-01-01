13.01 08:38 MIGnews.com

Мерец и Авода объединились

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канал израильского ТВ сообщает, что партии Мерец и Авода договорились о том, что пойдут на выборы одним списком.Объединенная партия будет фигурировать в избирательных бюллетенях под названием Эмет.Переговоры об объединении Мерец и Аводы продолжались всю ночь.В ближайшие часы будет опубликован список кандидатов в Кнессет объединенной партии. Глава Мерец Ницан Горовиц и Аводы Амир Перец проведут пресс-конференцию в 17:00.В заявлении двух партий говорится: ”Речь идет о значительном событии, которое позволит создать правительство изменения и надежды после выборов”.Главная трудность в ходе переговоров об объединении исходила от партии Гешер Орли Леви-Абукасис. Все трудности, однако, в конце концов были преодолены, и Орли Абукасис также включена в состав общего списка.Леви-Абукасис заявила: “Мы создадим возможность вести дискуссии, мы проявим ответственность и не будем сваливать вину друг на друга - несмотря на то, что я уверена в том, что мы могли бы преодолеть избирательный барьер и по отдельности”.Ранее Амир Перец заявил на встрече руководства партии: “У нас нет выбора, нам необходимо объединение с Мерец, даже если мы пойдем на это против нашей собственной воли”. Перец на протяжении многих месяцев выступал против объединения с Мерец и изменил свое мнение в последнюю минуту, под сильнейшим давлением и из опасения того, что обе партии провалятся на выборах в Кнессет.Поклонники левых утверждают, что на фоне “ужасной перспективы” создания “правительства иммунитета во главе с подозреваемым во взяточничестве Нетаниягу” идеологические различия между двумя партиями являются “несущественными”.Обе стороны подчеркивают, что речь идет не более, чем о “техническом блоке”, который позволяет им расстаться немедленно после объявления итогов выборов.Несмотря на празднования в левом блоке, остались однако и обиженные. Глава партии Демократический Израиль Эхуд Барак заявил: ”Поздравления главе Аводы Амиру Перецу и главе Мерец Ницану Горовицу в связи с принятием правильного решения. Взяться за руки было просто необходимо. Без единства голоса будут потеряны. Но то, что талантливую, эффективную и транслирующую лидерство Став Шафир вытолкнули наружу - серьезная ошибка. Ее необходимо откорректировать в ближайшие два дня. Есть десятки тысяч избирателей которые волнуются из-за этого сегодня”.Предмет беспокойства десятков тысяч избирателей, вождь “революции на бульваре Ротшильд” Став Шафир в последнее время вела себя странно и непоследовательно. Сначала она заявила, что пойдет на выборы в качестве главы собственной “партии зеленых” затем она возжелала вернуться в Демократический лагерь и стала усиленно проповедовать “единство левых”. По слухам, Шафир требовала поста председателя объединенной левой партии. Шафир эти слухи опровергает.