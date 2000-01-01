13.01 07:28 MIGnews.com

Опрос: Беннетт, Шакед и Смотрич - лидеры в кругу правых

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Опрос, проведенный Direct Polls в воскресенье, 12 января, выявил распределение голосов среди религиозной сионистской общественности, если бы выборы проводились сегодня.Согласно данным, 53,59% религиозной сионистской общественности проголосовали бы за "Ха Ямин ха Хадаш" во главе с Нафтали Беннеттом в союзе с "Ихуд леуми" во главе с Бецалелем Смотричем, и только 17,49% проголосовали бы за Еврейский Дом в союзе с "Оцмой ле-Исраэль".9,87% членов религиозных сионистов проголосовали бы за "Ликуд", 0,67% - за Агудат Израиль и 0,45% отдали бы голос за ШАС.Не определились не менее 14,13% избирателей, что эквивалентно примерно полутора местам в Кнессете.В случае совместного участия в формате сентябрьских выборов (Ямина) вместе с Итамаром Беном Гвиром последний мог бы добавить к этому списку чуть менее одного места, то есть только 7,5% религиозных сионистов.Институт заявил, что "данные показывают решающую тенденцию после соглашения между раввином Рафи Перецем и Итамаром Бен Гвиром - соглашения, которое подтолкнуло Бецалеля Смотрича к союзу с Нафтали Беннеттом и Аелет Шакед - о значительном отказе от оставшихся избирателей Еврейского дома к новому правому национальному союзу. Эти данные, вероятно, окажут драматический эффект."Опрос был проведен в воскресенье днем ​​среди 471 респондента.