Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Опрос: Беннетт, Шакед и Смотрич - лидеры в кругу правых | Фото:13.01 07:28   MIGnews.com

Опрос: Беннетт, Шакед и Смотрич - лидеры в кругу правых

Опрос, проведенный Direct Polls в воскресенье, 12 января, выявил распределение голосов среди религиозной сионистской общественности, если бы выборы проводились сегодня.

Согласно данным, 53,59% религиозной сионистской общественности проголосовали бы за "Ха Ямин ха Хадаш" во главе с Нафтали Беннеттом в союзе с "Ихуд леуми" во главе с Бецалелем Смотричем, и только 17,49% проголосовали бы за Еврейский Дом в союзе с "Оцмой ле-Исраэль".

9,87% членов религиозных сионистов проголосовали бы за "Ликуд", 0,67% - за Агудат Израиль и 0,45% отдали бы голос за ШАС.

Не определились не менее 14,13% избирателей, что эквивалентно примерно полутора местам в Кнессете.

В случае совместного участия в формате сентябрьских выборов (Ямина) вместе с Итамаром Беном Гвиром последний мог бы добавить к этому списку чуть менее одного места, то есть только 7,5% религиозных сионистов.

Институт заявил, что "данные показывают решающую тенденцию после соглашения между раввином Рафи Перецем и Итамаром Бен Гвиром - соглашения, которое подтолкнуло Бецалеля Смотрича к союзу с Нафтали Беннеттом и Аелет Шакед - о значительном отказе от оставшихся избирателей Еврейского дома к новому правому национальному союзу. Эти данные, вероятно, окажут драматический эффект."

Опрос был проведен в воскресенье днем ​​среди 471 респондента.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:34
Полиция расследует вероятное нападении на хасидов в Умани
07:19
В тель-авивской школе 6-летние изучили однополые отношения
07:16
Ракетный обстрел американской базы Балад, 4 раненых
07:03
Футболист из Мальты получил желтую карточку и избил судью
06:40
На Филиппинах проснулся опасный вулкан
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:36
Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера на тренировке
04:30
Афганистан: из-за похолодания продолжают гибнуть люди
03:43
В Германии найдены бомбы времен Второй мировой
02:05
Штаты придумали, как отомстить Ираку за вывод своих войск
00:52
Иранцы пригрозили семьям жертв катастрофы авиалайнера МАУ
23:40
Пожары в Австралии: число жертв продолжает расти
22:18
Медики подсказали, как улучшить работу мозга
21:23
В Модиин-Илит автобус насмерть сбил ребенка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus