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13.01 07:19   MIGnews.com

В тель-авивской школе 6-летние изучили однополые отношения

В средней школе в квартале Кохав Ха Цафон в Тель-Авиве провели “акцию протеста” против высказываний министра юстиции раввина Рафи Переца.

Переца в газетном интервью спросили, как бы он отнесся к своим детям, если бы те сообщили ему о своих гомосексуальных склонностях.

Перец ответил, что его дети “росли в здоровой обстановке” и потому такой проблемы возникнуть не могло.

Ответ Переца породил фурор и волну осуждения в среде прогрессивной общественности.

В школе в Кохав Ха Цафон шестилетним детям показали просветительский фильм о том, что однополые отношения мальчика с мальчиком и девочки с девочкой являются нормальными Двое родителей пытались протестовать, но их осудило большинство родителей класса.


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