В Иране вновь оправдались за ложь по поводу Boeing
Cпикер иранского правительства Али Рабинии оправдался за ложь власти по поводу крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
По его словам, военные скрывали истинную причину трагедии, передает IRNA.
"Заявление, сделанное мною в четверг вечером (опровержение ракетного удара), было ответом на широкомасштабную психологическую войну США против иранской нации, и на основе информации, которой правительство тогда располагало", — оправдался спикер.
Он извинился за все официальные заявления, сделанные до признания о том, что самолет сбили ракеты, и отрицающие факт непреднамеренного уничтожения лайнера.
"На самом деле, правительство было само вовлечено в распространение некорректной информации", — пожаловался он.