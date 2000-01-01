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В Иране вновь оправдались за ложь по поводу Boeing | Фото:13.01 20:11   MIGnews.com

В Иране вновь оправдались за ложь по поводу Boeing

Cпикер иранского правительства Али Рабинии оправдался за ложь власти по поводу крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

По его словам, военные скрывали истинную причину трагедии, передает IRNA.

"Заявление, сделанное мною в четверг вечером (опровержение ракетного удара), было ответом на широкомасштабную психологическую войну США против иранской нации, и на основе информации, которой правительство тогда располагало", — оправдался спикер.

Он извинился за все официальные заявления, сделанные до признания о том, что самолет сбили ракеты, и отрицающие факт непреднамеренного уничтожения лайнера.

"На самом деле, правительство было само вовлечено в распространение некорректной информации", — пожаловался он.


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