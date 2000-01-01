Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Главы МИД пяти стран обсудят катастрофу в Иране 13.01 19:27   MIGnews.com

Главы МИД пяти стран обсудят катастрофу в Иране

По предварительной информации стало известно, через два дня, главы МИД иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе при крушении украинского самолета МАУ в Иране встретятся в Лондоне.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время встречи представители стран обсудят как страны будут действовать для привлечения виновных к ответственности в данном проишествии.

По словам Пристайко, планируется принять общее решение решение относительно действий по привлечению виновных в крушении украинского авиалайнера.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:49
ШАБАК запрещает израильским спортсменам ехать в Катар
20:11
В Иране вновь оправдались за ложь по поводу Boeing
19:49
Миллиардер из Японии ищет жену для полета вокруг Луны
19:10
Перец об альянсе с Мерец: мы нашли общий знаменатель
18:51
Франция: напавший на евреев мусульманин сядет за решетку
18:30
Иран будет судиться с США: названа причина
18:12
Ямина будет баллотироваться самостоятельно
17:49
Насралла призвал отомстить за Сулеймани
17:26
Германия: иранцы должны свободно протестовать
17:05
Мэра Тверии сняли с должности
16:43
Иран о крушении Boeing: мы ничего не пытались скрыть
16:00
Иммунитет Нетаниягу: комитет готов принять первое решение
15:41
Израиль ускорит экстрадицию Малки Лейфер в Австралию
15:25
Ривлин принял решение по тюремному сроку магната Данкера
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus