13.01 19:27 MIGnews.com

Главы МИД пяти стран обсудят катастрофу в Иране

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По предварительной информации стало известно, через два дня, главы МИД иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе при крушении украинского самолета МАУ в Иране встретятся в Лондоне.Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время встречи представители стран обсудят как страны будут действовать для привлечения виновных к ответственности в данном проишествии.По словам Пристайко, планируется принять общее решение решение относительно действий по привлечению виновных в крушении украинского авиалайнера.