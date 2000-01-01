Нетаниягу обратился к Иссахар: мы никого не бросаем
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу передал письмо для приговоренной к 7,5 годам лишения свободы в России Наамы Иссахар.
Соответствующее послание, датированное 2 января, девушке передала в тюрьму ее мама, Яффа, передает The Times of Israel.
По словам женщины, письмо от премьер-министра она смогла отдать Нааме лишь 13 января. Нетаниягу написал молодой израильтянке, усилия по ее освобождению не прекращаются.
"Граждане Израиля думают о тебе. Мы никого не бросаем на произвол судьбы, это касается и тебя. Государство Израиль и я не прекращаем усилия по твоему освобождению. Мы поддерживаем связь с твоей семьей, и во время всех наших бесед мы повторяем, что мы стараемся вернуть тебя домой как можно скорее", – обратился премьер-министр к Нааме.
Яффа Иссахар поблагодарила премьер-министра за послание. По ее словам, письмо главы израильского правительства придало силы ее дочери. Наама была растрогана заявлением Нетаниягу.
"Я буду продолжать делать все, чтобы Наама вернулась домой как можно скоре", – сказал во время разговора с Яффе Нетаниягу.
Напомним, что Иссахар была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения после того, как в ее багаже обнаружили гашиш. Семья девушки возлагала большие надежды на апелляцию.
Тем не менее, в декабре суд оставил приговор в силе. Израильтянка все еще может обратиться в кассационный и Верховный суд, а ее адвокаты сообщали, что сдаваться не собираются.
Тем временем, премьер-министр говорил с президентом РФ Владимиром Путиным о помиловании Наамы, однако тот на официальном уровне не продемонстрировал никакой реакции.