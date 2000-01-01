Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран будет судиться с США: названа причина | Фото:13.01 18:30   MIGnews.com

Иран будет судиться с США: названа причина

Иран собирается обратиться в международные суды, чтобы привлечь к ответственности президента США Дональда Трампа за убийство командующего "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.

Об этом сообщает полуофициальное агентство новостей Fars.

По словам главы Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси, приказ, отданный американским лидером, якобы противоречит всем международным законам.

"Мы должны заставить президента США ответить за свои поступки. Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", – объявил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:10
Перец об альянсе с Мерец: мы нашли общий знаменатель
18:51
Франция: напавший на евреев мусульманин сядет за решетку
18:12
Ямина будет баллотироваться самостоятельно
17:49
Насралла призвал отомстить за Сулеймани
17:26
Германия: иранцы должны свободно протестовать
17:05
Мэра Тверии сняли с должности
16:43
Иран о крушении Boeing: мы ничего не пытались скрыть
16:00
Иммунитет Нетаниягу: комитет готов принять первое решение
15:41
Израиль ускорит экстрадицию Малки Лейфер в Австралию
14:19
Гражданство получили рекордное количество палестинцев
14:02
Трамп за расширение НАТО на Ближний Восток
13:45
"Левый лагерь должен нести перемены, а не компромисс"
13:10
Король Иордании: отношения с Израилем на паузе уже два года
13:07
Десятки женщин - рабыни секты в Иерусалиме
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus