Иран будет судиться с США: названа причина

Иран собирается обратиться в международные суды, чтобы привлечь к ответственности президента США Дональда Трампа за убийство командующего "Аль-Кудс" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.
Об этом сообщает полуофициальное агентство новостей Fars.
По словам главы Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси, приказ, отданный американским лидером, якобы противоречит всем международным законам.
"Мы должны заставить президента США ответить за свои поступки. Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", – объявил он.