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Насралла призвал отомстить за Сулеймани | Фото:13.01 17:49   MIGnews.com

Насралла призвал отомстить за Сулеймани

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал союзников отомстить за смерть командующего бригадами "Аль-Куда" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 13 января.

"Силам сопротивления пора взяться за работу. Они могущественны и вполне могут добиться цели – избавить ближневосточный регион от американского присутствия. Возмездие может прийти через недели или даже месяцы. Это долгий путь", – сказал он.

По словам Насраллы, Сулеймани готовил операции против американских посольств, о чем ранее уже говорил президент США Дональд Трамп. Лидер "Хизбаллы" заявил, что ликвидированный генерал КСИР боролся "с радикальными суннитскими группировками в Сирии и Ираке", которые могли "захватить арабские государства Персидского залива".


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