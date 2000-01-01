Насралла призвал отомстить за Сулеймани

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал союзников отомстить за смерть командующего бригадами "Аль-Куда" генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.
Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 13 января.
"Силам сопротивления пора взяться за работу. Они могущественны и вполне могут добиться цели – избавить ближневосточный регион от американского присутствия. Возмездие может прийти через недели или даже месяцы. Это долгий путь", – сказал он.
По словам Насраллы, Сулеймани готовил операции против американских посольств, о чем ранее уже говорил президент США Дональд Трамп. Лидер "Хизбаллы" заявил, что ликвидированный генерал КСИР боролся "с радикальными суннитскими группировками в Сирии и Ираке", которые могли "захватить арабские государства Персидского залива".