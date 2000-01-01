13.01 17:05 MIGnews.com
Мэра Тверии сняли с должности
В понедельник, 13 января, мэр Тверии Рон Коби был отстранен от должности.
Как уточняет Kan, соответствующие полномочия получил Зеэв Элькин.
Решение об отставке Коби было принято после слушаний в Министерстве внутренних дел.
"Сейчас самое главное – вернуть Тверию на правильный путь и реабилитировать его, чтобы жители не пострадали", – прокомментировал глава МВД Арье Дери.
Заместитель министра внутренних дел Мони Маатука был назначен председателем временного совета Тверии.
Коби был отстранен после того, как многочисленные
попытки горсовета утвердить
городской бюджет были провалены.
После избрания на пост мэра он пытался осуществить "светскую революцию", в рамках которой разрешил движение общественного транспорта в Шабат и предпринимательскую деятельность на набережной Тверии в выходные дни.
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