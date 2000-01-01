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Германия: иранцы должны свободно протестовать | Фото:13.01 17:26   MIGnews.com

Германия: иранцы должны свободно протестовать

Официальные лица Германии потребовали от властей Ирана позволить народу мирно и свободно протестовать из-за сбития авиалайнера "Международный авиалиний Украины" в Тегеране.

Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Германии Мария Адебар на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

По ее словам, иранцы имеют полное право выходить на улицы, чтобы выразить "горе и гнев" после авиакатастрофы.

"Мы убеждены, что это должно произойти мирным, свободным и беспрепятственным образом", – подчеркнула Адебар.


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