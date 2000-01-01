13.01 17:26 MIGnews.com

Германия: иранцы должны свободно протестовать

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Официальные лица Германии потребовали от властей Ирана позволить народу мирно и свободно протестовать из-за сбития авиалайнера "Международный авиалиний Украины" в Тегеране.Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Германии Мария Адебар на пресс-конференции, передает The Times of Israel.По ее словам, иранцы имеют полное право выходить на улицы, чтобы выразить "горе и гнев" после авиакатастрофы."Мы убеждены, что это должно произойти мирным, свободным и беспрепятственным образом", – подчеркнула Адебар.