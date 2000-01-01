13.01 17:26 MIGnews.com
Германия: иранцы должны свободно протестовать
Официальные лица Германии потребовали от властей Ирана позволить народу мирно и свободно протестовать из-за сбития авиалайнера "Международный авиалиний Украины" в Тегеране.
Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Германии Мария Адебар на пресс-конференции, передает The Times of Israel.
По ее словам, иранцы имеют полное право выходить на улицы, чтобы выразить "горе и гнев" после авиакатастрофы.
"Мы убеждены, что это должно произойти мирным, свободным и беспрепятственным образом", – подчеркнула Адебар.
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