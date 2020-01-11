Скандал с задержанием посла Британии получил продолжение
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Роберта Макейра, временно задержанного во время антиправительственных протестов.
Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.
Уточняется, что посла вызвали из-за "необычного поведения и посещения незаконного собрания".
Во время встречи в МИД британскому послу заявили, что участие дипломатов в "незаконных собраниях" противоречит его обязанностям в качестве представителя своей страны и положениям Венской конвенции.
В Иране отметили, что Макейра задержали как рядового участника антиправительственного протеста и сразу отпустили, когда стало известно о его дипломатическом иммунитете.
"Его задержали как обычного участника незаконного протеста. Когда полиция сообщила мне о задержании мужчины, который утверждает, что является британским послом, я сказал, что это невозможно. Но во время разговора я узнал его. Его отпустили через 15 минут", – заявил замглавы МИД Ирана Саед Аббас Аракчи.
В свою очередь, Великобритания вызвала иранского посла в знак протеста против задержания британского дипломата.
"Это недопустимое нарушение Венской конвенции, и его необходимо расследовать", – заявил представитель Даунинг-стрит, ссылаясь на международный договор 1961 года, который предусматривает защиту от преследований иностранных дипломатов.