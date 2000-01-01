Иммунитет Нетаниягу: комитет готов принять первое решение
Комитет Кнессета, члены которого должны рассмотреть запрос о предоставлении иммунитета Биньямину Нетаниягу, начал работу 13 января.
По данным The Times of Israel, депутаты готовы проголосовать за штатное расписание для обсуждения вопроса о неприкосновенности премьер-министра.
Глава комитета Ави Ниссенкорн потребовал от народных избранников отнестись к этому со всей серьезностью и не пытаться отсрочить обсуждение, воздержавшись от саботажа.
"В комитете будет 30 членов Кнессета", – пояснил Ниссенкорн.
Напомним, что заседание комитета Кнессета по регламенту началось со скандала. Должен был решиться вопрос о порядке созыва Кнессета в период парламентских каникул, после чего депутаты смогут заняться неприкосновенностью Нетаниягу.
Тем временем, лидер "Ликуд" Мики Зоар приказал членам правого блока не принимать участия в дискуссии, после чего был удален с заседания.