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Иммунитет Нетаниягу: комитет готов принять первое решение | Фото:13.01 16:00   MIGnews.com

Иммунитет Нетаниягу: комитет готов принять первое решение

Комитет Кнессета, члены которого должны рассмотреть запрос о предоставлении иммунитета Биньямину Нетаниягу, начал работу 13 января.

По данным The Times of Israel, депутаты готовы проголосовать за штатное расписание для обсуждения вопроса о неприкосновенности премьер-министра.

Глава комитета Ави Ниссенкорн потребовал от народных избранников отнестись к этому со всей серьезностью и не пытаться отсрочить обсуждение, воздержавшись от саботажа.

"В комитете будет 30 членов Кнессета", – пояснил Ниссенкорн.

Напомним, что заседание комитета Кнессета по регламенту началось со скандала. Должен был решиться вопрос о порядке созыва Кнессета в период парламентских каникул, после чего депутаты смогут заняться неприкосновенностью Нетаниягу.

Тем временем, лидер "Ликуд" Мики Зоар приказал членам правого блока не принимать участия в дискуссии, после чего был удален с заседания.


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