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Ривлин принял решение по тюремному сроку магната Данкера | Фото:13.01 15:25   MIGnews.com

Ривлин принял решение по тюремному сроку магната Данкера

Президент Израиля Реувен Ривлин сократил тюремный срок экс-владельцу израильского инвестиционного холдинга IDB Нохи Данкеру на четыре месяца.

Это позволяет известному бизнесмену попросить условно-досрочного освобождения за хорошее поведение уже в январе вместо того, чтобы дожидаться мая, передает The Times of Israel.

"Решение было принято в свете текущих медицинских показателей Данкнера. Они не были представлены суду во время вынесения приговора в 2018 году и, согласно медицинским рекомендациям, значительно ухудшились за время его пребывания в тюрьме и требуют срочного медицинского вмешательства", – сказано в сообщении администрации президента.

Экс-владелец израильского инвестиционного холдинга IDB отбывает трехлетний срок за манипуляции с акциями и другие преступления, связанными с ценными бумагами.

Нохи влез в крупные долги банкам, из-за чего вынужден был расстаться с роскошной виллой в Герцлия-Питуах еще до первого вынесения приговора.

В 2016 году ему было присуждено два года лишения свободы, однако в 2018-ом Данкеру накинули еще один год. Он когда-то был одним из самых богатых людей в Израиле.

Ранее осужденный бизнесмен также попросил Ривлина о снятии с него судимости, однако президент отклонил просьбу.

Данкнер также должен был выплатить штраф в размере 800 тысяч шекелей.


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