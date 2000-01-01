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Гражданство получили рекордное количество палестинцев | Фото:13.01 14:19   MIGnews.com

Гражданство получили рекордное количество палестинцев

В прошлом году Израиль предоставил гражданство 1200 палестинцам из Восточного Иерусалима, что является рекордным показателем. Эта цифра в три раза больше, чем в 2018 году, сообщает Times of Israel.

Число отклоненных запросов на получение гражданства - примерно 1200 - также стало беспрецедентно высоким в прошлом году.

Резкий скачок в утверждениях и отклонениях связан не с каким-либо изменением в частоте, с которой палестинцы запрашивают гражданство, пишет газета Haaretz, а с ускорением процесса одобрения правительством Израиля. В прошлом году решение Верховного суда подвергло критике неэффективность система запроса гражданства.

Однако Израиль медленно продвигается в предоставлении гражданства арабам, проживающим в аннексированных районах, в то время как запросы гражданства от арабских жителей по-прежнему колеблются из-за беспокойства палестинцев о том, что принятие гражданства равнозначно признанию "израильской аннексии".


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