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`Левый лагерь должен нести перемены, а не компромисс` | Фото:13.01 13:45   MIGnews.com

"Левый лагерь должен нести перемены, а не компромисс"

Депутат Став Шафир в понедельник утром, 13 января, раскритиковала партии Авода-Гешер за то, что они исключили ее из совместного списка.

"Это было тяжелое утро", сказала она. "В последние годы я работал с утра до вечера, чтобы создать большой альянс слева. Но предполагается, что этот большой альянс будет объединением перемен и надежды, объединением, основанным на общих ценностях и готовности бороться за тех, кто вырывается из старых рамок, чтобы вернуть наш лагерь на политическую карту."

"Мы не можем допустить, чтобы этот союз стал компромиссом. Компромисс в борьбе за социальную справедливость и экологическую справедливость, компромисс в борьбе с коррупцией, компромисс в борьбе за права граждан, за еврейско-арабское партнерство и ценности, за которые мы взяли на себя обязательство бороться, за создание демократического союза, над которым я и мои друзья работаем день и ночь."

Поблагодарив "тысячи людей, которые наводнили меня в последние несколько часов поддержки, Шафир сказала: "Не грустите. Мы продолжаем изо всех сил. В ближайшие дни я буду встречаться с нашими сторонниками, активистами Партии Зеленых, чтобы решить, куда идти дальше."

Ранее в этом месяце Шафир предложила сохранить совместный список Демократического лагеря, как это было до выборов в сентябре 2019 года, прежде чем она согласилась возглавить партию Зеленых.


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