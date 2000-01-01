13.01 13:10 MIGnews.com

Король Иордании: отношения с Израилем на паузе уже два года

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Король Иордании Абдалла II в интервью, опубликованном в понедельник, 13 января, заявил, что отношения Королевства с Израилем "находятся на паузе в течение последних двух лет". Тем не менее, он выразил надежду на то, что израильтянам удастся избрать устойчивое правительство в марте для укрепления стабильности в регионе.Абдулла также указал, что он посчитал обещания премьер-министра Биньямина Нетаниягу аннексировать части Западного берега пустыми словами предвыборной кампании, а также выразил обеспокоенность по поводу возрождения террористической группировки Исламского государства."К сожалению, мы понимаем, что вопрос о выборах, который продолжается более года означает, что Израиль смотрит внутрь, поскольку он занимается своими внутренними проблемами, и в результате наши отношения находятся на паузе", - сказал монарх телеканалу France 24 в интервью на английском языке."Из-за предвыборной кампании, которая к сожалению, заняло много времени, двусторонних коммуникаций или движения не было", - сказал он. "Мы надеемся, что израильский народ примет решение о правительстве как можно раньше, и тогда мы все сможем увидеть, как двигаться вперед."Хотя связи между Израилем и Иорданией в области безопасности процветают, в последнее время политические отношения ухудшились по ряду вопросов, включая обещание Нетаниягу в сентябре аннексировать долину реки Иордан на Западном берегу, если ему дадут новый срок полномочий.