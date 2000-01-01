13.01 12:37 MIGnews.com

Политический цирк: Ликуд покинул обсуждение иммунитета Биби

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Заседание комитета Кнессета по регламенту 13 января, которое должно проложить путь к голосованию по вопросу о неприкосновенности Биньямина Нетаниягу, началось со скандала.Комитет должен был обсудить вопрос регламента своей работы и порядок созыва Кнессета в период парламентских каникулы. После решения этого вопроса комитет может заняться неприкосновенностью Нетаниягу.Лидер фракции Ликуд Мики Зоар приказал членам правого блока не принимать участия в дискуссии, заявив, что речь идет о “политическом цирке”. Зоар потребовал, чтобы данный вопрос обсуждался после выборов новым составом Кнессета. Другие потребовали обсудить также и другие вопросы - об образовании для детей с специальными нуждами и о “разваливающемся здравоохранении”.Зоар заявил: Где прямое указание спикера Кнессета, разрешающее данное обсуждение? Пока его нет - обсуждения не будет”. После этого глава комитета, Ави Ниссенкорн удалил Зоара из зала заседаний.Через некоторое время разрешение спикера было получено и Зоар вернулся в зал заседаний. В конце концов Зоар разругался в членом Кахоль Цви Хаузером и сказал ему: "Если так, ведите дебаты сами с собой". Фракция Ликуд покинула заседание, призвав членов всех правых фракций сделать тоже самое.