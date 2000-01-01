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YouTube 13.01 09:41   MIGnews.com

Турция: парламентские дебаты закончились дракой

В парламенте Турции в ходе дебатов депутаты устроили массовую драку. В конфликте участвовали члены правящей Партии справедливости и развития и оппозиционеры Народно-республиканской партии.

В ходе обсуждения поправок в конституцию политики не смогли найти общий язык, как сообщает телеканал NTV. Оппозиционеры попытались блокировать трибуну, чего депутаты правящей партии намерены были не допустить. В итоге дебаты переросли в массовую драку.




В результате потасовки несколько человек получили травмы, а заместителю главы Партии справедливости и развития Фатиху Шахину сломали нос.

Также сообщается, что в ходе драки были повреждены стулья и микрофоны, которыми депутаты бросались друг в друга.
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