13.01 08:30 MIGnews.com

США не обвиняют Россию в военных преступлениях в Алеппо

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Действующая администрация США не называет действия России в районе сирийского Алеппо военным преступлением. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер, передает РИА Новости.По словам Тонера, Вашингтон “решительно осуждает” действия России в Сирии, в особенности в районе Алеппо. Однако для того, чтобы делать какие-то заключения, нужно проводить расследование, детальный анализ и юридический процесс, подчеркнул он.Накануне на слушаниях в сенате аналогичную позицию высказал кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон. Такое же мнение выразил днем ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, который сказал, что администрация президента Обамы “не навешивает подобных ярлыков”.