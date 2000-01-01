13.01 08:27 MIGnews.com

В Турции одобрили ключевые статьи конституционной реформы

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Парламент Турции одобрил ключевые статьи конституционной реформы в ночь на 13 января. Согласно трем утвержденным статьям действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получит право возглавлять правящую партию, назначать и увольнять министров и еще 12 лет оставаться у власти.Правящая партия справедливости и развития Турции при поддержке Партии националистического движения поясняют, что закон конституционной реформы позволит усилить руководство Эрдогана, а это в свою очередь необходимо для того, чтобы не допустить возвращение "слабого" коалиционного правительства, которое было в прошлом.Напомним, что 30 декабря конституционная комиссия парламента одобрила поправки в конституцию, предусматривающие расширение полномочий главы государства.