13.01 07:52 MIGnews.com

Тысячи активистов намерены сорвать инаугурацию Трампа

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Тысячи активистов, которые выступают против политики избранного президента США Дональда Трампа, угрожают сорвать инаугурацию нового главы государства. Как сообщает BBC, демонстранты планируют устроить акцию протеста в Вашингтоне, 20 января.Отмечается, что митингующие попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения инаугурации у Капитолия, где избранный президент должен принести присягу. Среди протестующих есть активисты из Black Lives Matter и DisruptJ20.Также с помощью митингов и перекрывания путей к месту проведения церемонии, демонстранты намерены помешать и проведению традиционного бала в честь избрания нового главы государства.В день проведения инаугурации в Вашингтоне 27 инициативных групп получили разрешение на проведение различных демонстраций 20 января.