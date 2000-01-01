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13.01 07:52   MIGnews.com

Тысячи активистов намерены сорвать инаугурацию Трампа

Тысячи активистов, которые выступают против политики избранного президента США Дональда Трампа, угрожают сорвать инаугурацию нового главы государства. Как сообщает BBC, демонстранты планируют устроить акцию протеста в Вашингтоне, 20 января.

Отмечается, что митингующие попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения инаугурации у Капитолия, где избранный президент должен принести присягу. Среди протестующих есть активисты из Black Lives Matter и DisruptJ20.

Также с помощью митингов и перекрывания путей к месту проведения церемонии, демонстранты намерены помешать и проведению традиционного бала в честь избрания нового главы государства.

В день проведения инаугурации в Вашингтоне 27 инициативных групп получили разрешение на проведение различных демонстраций 20 января.
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