13.01 19:48 MIGnews.com

Сирия просит ООН наказать Израиль за удар по аэропорту

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Сирийцы просят международное сообщество наказать Израиль за ракетный удар, нанесенный по крупному военному аэропорту "Меззех" на западе Дамаске, и обвиняют США, Великобританию и Францию в поддержке "израильской агрессии".МИД Сирии направил генеральному секретарю ООН и президенту Совета Безопасности организации письма с осуждением атаки, заявив, что она была бы невозможной без непосредственной поддержки американской администрации, французского и британского руководства.Удар израильтян по военному аэропорту "Меззех" стал третьим за последнее время, однако является частью периодических атак, начавшихся в марте 2011 года, за что международное сообщество "должно покарать агрессора", утверждает МИД Сирии в своем заявлении, распространенном агентством SANA.Сирийское правительство предполагает, что удар был нанесен из района озера Кинерет. Пострадал ли кто-нибудь в результате атаки, информации до сих пор нет.