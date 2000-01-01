13.01 18:12 MIGnews.com
США ослабили санкции против Судана
США ослабили санкции против Судана, которые ранее были введены как против страны – спонсора терроризма. Соответствующий приказ подписал президент США Барак Обама, сообщает Polit.info
со ссылкой на AP.
Как отметил президент США, позитивные действия суданского правительства позволили частично снять ограничительные меры с государства.
США ввели финансовые санкции против Судана, после того, как занесли страну в "список стран — спонсоров терроризма".
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