13.01 17:14 MIGnews.com

Будущий министр обороны США: Столица Израиля – Тель-Авив

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Кандидатом избранного президента США Дональда Трампа на должность главы министерства обороны генерал вооруженных сил в запасе Джеймс Маттис считает столицей Государства Израиль не Иерусалим, а Тель-Авив, о чем заявил комитету Конгресса 12 января.Данное заявление является одним из противоречий еще не вступившей в силы команды Трампа, который неоднократно заявлял о намерении переместить американское посольство в Иерусалим, таким образом, признав его столицей Еврейского государства.Свое заявление "Бешенный пес" Маттис сделал в ответ на вопрос произраильского сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма на счет столицы Израиля."Столицей Израиля, которую я буду посещать, мистер, является Тель-Авив, потому что именно там заседает все правительство", - ответил будущий глава Пентагона, подчеркнув, что его ответ согласован с политикой Соединенных Штатов.Однако, как известно, основные правительственные учреждения – и большинство министерств, и Кнессет, и резиденция премьер-министра, также как и БАГАЦ – находятся в Иерусалиме, поэтому журналисты допускают, что Маттис мог просто ошибиться. Предположительно, он имел в виду военное ведомство Израиля, ведь и Генштаб ЦАХАЛа, и министерство обороны действительно находится в центре Тель-Авива, на военной базе "Ха-Кирья".На другой вопрос сенатора Грэма о том, поддерживает ли он переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, "Бешенный пес" дипломатично перевел ответственность за это на Госдепартамент."Я бы задавал этот вопрос кандидату в госсекретари, мистер", - ответил он.И на последний вопрос от сенатора – о поддержке платформы "двух государств" – генерал Джеймс Маттис ответил: "Да, я ее поддерживаю. Если это принесет мир на Ближний Восток, то я бы хотел бы увидеть, как оно работает. Если существуют иные решения, я с радостью их выслушаю. "Два государства" – это достаточно сложный вопрос".Кроме этого, в ходе беседы с сенаторами Маттис заявил об обязательстве США содействовать наступлению мира между израильтянами и палестинцами, а также установлению лучших отношений между Израилем и арабскими государствами.