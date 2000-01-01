Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






kremlin.ru 13.01 17:03   MIGnews.com

Лавров: Москва готова принять переговоры Нетаниягу и Аббаса

Москва считает необходимость переходить к прямым переговорам между израильтянами и палестинцами "уже перезревшей". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом.

"Эти переговоры заморожены уже не один год, и нас это тревожит, потому что вакуум содержательных дискуссий заполняется экстремистами, в чем мы вновь, к сожалению, убедились, когда недавно произошел теракт в Иерусалиме", - напомнил он о трагедии, произошедшей неделю назад в Армон ха-Нацив.

Отметил министр и то, что Москва выражала готовность стать медиатором в палестино-израильских переговорах еще в сентябре.

"Готовы к этому и в настоящий момент, как только обе стороны будут в состоянии подтвердить свою готовность", - гласит его заявление, опубликованное МИДом.

В свою очередь Арикат заверил в том, что председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас готов к встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Москве.

"Махмуд Аббас уже заявлял о своем желании принять участие в этих переговорах в Москве, и мы подтверждаем это вновь сегодня", - сказал он главе российского внешнеполитического ведомства 13 января.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:41
В Стамбуле обрушился многоэтажный дом  
15:47
Жуков сообщил об угрозе недопуска спортсменов РФ к ОИ-2018
15:16
Партийный блок Меркель лидирует в списке предпочтений
14:58
В Иране обнаружили древнейшие рисунки
14:31
Журналист предложил Обаме "убить Трампа и Пенса"
13:48
Турция: взрыв на заводе. 15 пострадавших
13:31
В Нью-Йорке устроили митинг против антиизраильских резолюций
12:57
Франция: снежная буря лишила электричества сотни тысяч домов
12:28
Нелегалы с Кубы больше не получат грин-карты
11:58
Опрос: 79% израильтян считают Трампа про-израильским лидером
11:30
Изъятые у журналистов материалы по МН17 приобщат к следствию
11:14
В Испании задержали двух подозреваемых в связях с ISIS
10:41
Венгрия: оператор получил условное за нападение на беженцев
10:31
В США под поезд попали музыканты группы Tower of Power
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus