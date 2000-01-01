13.01 17:03 MIGnews.com

Лавров: Москва готова принять переговоры Нетаниягу и Аббаса

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Москва считает необходимость переходить к прямым переговорам между израильтянами и палестинцами "уже перезревшей". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом."Эти переговоры заморожены уже не один год, и нас это тревожит, потому что вакуум содержательных дискуссий заполняется экстремистами, в чем мы вновь, к сожалению, убедились, когда недавно произошел теракт в Иерусалиме", - напомнил он о трагедии, произошедшей неделю назад в Армон ха-Нацив.Отметил министр и то, что Москва выражала готовность стать медиатором в палестино-израильских переговорах еще в сентябре."Готовы к этому и в настоящий момент, как только обе стороны будут в состоянии подтвердить свою готовность", - гласит его заявление, опубликованное МИДом.В свою очередь Арикат заверил в том, что председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас готов к встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Москве."Махмуд Аббас уже заявлял о своем желании принять участие в этих переговорах в Москве, и мы подтверждаем это вновь сегодня", - сказал он главе российского внешнеполитического ведомства 13 января.