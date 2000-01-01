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flickr 13.01 14:31   MIGnews.com

Журналист предложил Обаме "убить Трампа и Пенса"

Британский журналист журнала GQ Руперт Майерс предложил действующему президенту США Бараку Обаме убить избранного главу государства Дональда Трампа и нового вице-президента Майка Пенса.

Данная затея пришла в голову журналисту во время пресс-конференции магната, с которой он поделился в своем микроблоге в Twitter.

"Может ли Обама убить Трампа и Пенса, а после помиловать себя? Спрашиваю из гуманных соображений", - написал Майерс.

Однако вскоре он удалил свой твитт. На вопросы читателей, почему же он удалил свое сообщение, журналист сослался на то, что это "была просто шутка". Майерс добавил, что он пришел к выводу, что ее могут "вырвать из контекста и он будет неправильно понят", пишет издание The Hill.

Отмечается, что репортер не принес извинения за свои слова, продолжая утверждать, что это была всего лишь шутка.
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