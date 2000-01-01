13.01 14:31 MIGnews.com

Журналист предложил Обаме "убить Трампа и Пенса"

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Британский журналист журнала GQ Руперт Майерс предложил действующему президенту США Бараку Обаме убить избранного главу государства Дональда Трампа и нового вице-президента Майка Пенса.Данная затея пришла в голову журналисту во время пресс-конференции магната, с которой он поделился в своем микроблоге в Twitter."Может ли Обама убить Трампа и Пенса, а после помиловать себя? Спрашиваю из гуманных соображений", - написал Майерс.Однако вскоре он удалил свой твитт. На вопросы читателей, почему же он удалил свое сообщение, журналист сослался на то, что это "была просто шутка". Майерс добавил, что он пришел к выводу, что ее могут "вырвать из контекста и он будет неправильно понят", пишет издание The Hill.Отмечается, что репортер не принес извинения за свои слова, продолжая утверждать, что это была всего лишь шутка.