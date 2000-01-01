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Flickr.com 13.01 15:16   MIGnews.com

Партийный блок Меркель лидирует в списке предпочтений

Партийное объединение ХДС/ХСС Ангелы Меркель лидирует по результатам опроса среди избирателей, проведенного по заказу Bild.

Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз поддерживают 32% опрошенных. Вторую строчку в списке предпочтений избирателей занимает Социал-демократическая партия Германии (21%).

Третье место занимает новая партия «Альтернатива для Германии», набравшая популярность критикуя политику открытых дверей на фоне миграционного кризиса. Ее поддержали 15% опрошенных.

За Левую партию готовы проголосовать 11% избирателей, за «Зеленых» - 9%, за Свободную демократическую партию — 7%.

Ранее стало известно о намерении Меркель в четвертый раз выставить свою кандидатуру на пост канцлера. Согласно данным недавнего соцопроса ее переизбрания хотят более половины граждан страны (55%), обратного мнения придерживаются 39%.
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