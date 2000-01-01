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kremlin.ru | Фото: AFP14.01 04:32   MIGnews.com

Песков: в Кремле неизвестен автор “компромата” на Трампа

Авторство скандального доклада о том, что в Москве располагают компроматом на Дональда Трампа приписывают бывшему сотруднику британской разведки, который, как сообщалось, залег на дно, опасаясь за свою жизнь.

Тема “компромата” по-прежнему широко обсуждается в Западных СМИ. Отвечая на вопрос на ежедневном брифинге, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этот человек неизвестен.
“В Кремле – неизвестно”, - ответил Песков.

“Мы всё сказали про этот доклад – что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено. Мы так долго фальшивки не обсуждаем», - сказал Дмитрий Песков в ответ на просьбу в очередной раз оценить скандал с “компроматом на Трампа”.

“Подобных фальшивок много публикуется, это же не первая фальшивка и достаточно низкопробная, - пояснил Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос. - Просто не нужно на них обращать такого внимания, как это происходит сейчас в таком эмоциональном угаре, который сейчас доминирует в Америке”.
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