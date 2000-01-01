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Нелегалы с Кубы больше не получат грин-карты | Фото: Thinkstock13.01 12:28   MIGnews.com

Нелегалы с Кубы больше не получат грин-карты

Действующий президент США Барак Обама перед уходом в отставку принял решение прекратить выдавать вид на жительство кубинцам, которые попали на территорию страны нелегально – без виз.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно. Нововведение было принято для того, чтобы предотвратить наплыв мигрантов в США.

Вашингтон и Гавана провели переговоры по данному вопросу, и Куба согласилась принимать обратно мигрантов, высланных их Штатов, в случае совершение попыток незаконно пробраться в стану через морские пути.
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