13.01 12:28 MIGnews.com

Нелегалы с Кубы больше не получат грин-карты

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Действующий президент США Барак Обама перед уходом в отставку принял решение прекратить выдавать вид на жительство кубинцам, которые попали на территорию страны нелегально – без виз.Отмечается, что решение вступает в силу немедленно. Нововведение было принято для того, чтобы предотвратить наплыв мигрантов в США.Вашингтон и Гавана провели переговоры по данному вопросу, и Куба согласилась принимать обратно мигрантов, высланных их Штатов, в случае совершение попыток незаконно пробраться в стану через морские пути.