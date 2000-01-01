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flickr 13.01 11:58   MIGnews.com

Опрос: 79% израильтян считают Трампа про-израильским лидером

Подавляющее большинство израильтян считают, что уходящий президент США Барак Обама и его администрация имели про-палестинский настрой, но никак не про-израильский. Такие данные показал последний опрос, проведенный политическим институтом Смита.

Согласно результатам опроса, почти две трети израильских евреев считают, что администрация Обамы имела про-палестинский настрой, в отличие от про-израильского Трампа.

Опрос, проведенный в период с 10 января по 11, с погрешностью в 4,5 %, показал, что 65% израильтян чувствовали про-палестинский настрой уходящего президента и его команды. В то же время 12% считают, что Обама все-таки был на стороне Израиля и 20% заявили, что он был нейтральным в отношениях с Израилем и палестинцами.

Большинство израильтян - целых 79% видят в избранном президенте США про-израильски настроенного лидера. В то же время 3% заявили, что магнат отдает предпочтение арабам, 10% сказали, что Трамп остается нейтрален и 8 % не имели своего мнения.
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