12.12 09:59 MIGnews.com
Нетаниягу: я покину все должности
Биньямин Нетаниягу намерен уйти в отставку со всех своих постов, кроме премьер-министра.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
По словам премьер-министра, он собирается сделать это до 1 января. По данным издания, таким образом Нетаниягу ответил на петицию, поданную в Верховный суд.
Напомним, что ночью, 12 декабря был принят закон
о роспуске Кнессета, за который отдали голоса 94 депутата. Выборы в 23-й Кнессет назначены на 2 марта.
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