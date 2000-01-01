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Нетаниягу: я покину все должности | Фото:12.12 09:59   MIGnews.com

Нетаниягу: я покину все должности

Биньямин Нетаниягу намерен уйти в отставку со всех своих постов, кроме премьер-министра.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

По словам премьер-министра, он собирается сделать это до 1 января. По данным издания, таким образом Нетаниягу ответил на петицию, поданную в Верховный суд.

Напомним, что ночью, 12 декабря был принят закон о роспуске Кнессета, за который отдали голоса 94 депутата. Выборы в 23-й Кнессет назначены на 2 марта.


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