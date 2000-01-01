В Германии восстановлен институт военных раввинов

Немецкое правительство 11 декабря официально восстановило институт военных раввинов.
Кабинет министров на своем заседании в Берлине решил заключить договор с Центральным советом евреев Германии о предоставлении пастырской помощи евреям в армии, как это разрешено протестантам и католикам.
Решение правительства, которое еще должен утвердить парламент, предусматривает, что военные раввины будут заботиться о солдатах-евреях, а также обо всех солдатах, независимо от их вероисповедания, в Германии или в иностранной дислокации, пишет DW.
Раввины также должны будут предоставлять взгляды по этическим вопросам и вносить вклад в Бундесвер как институт.
"Таким образом можно способствовать пониманию иудаизма и еврейской общины в ФРГ", - говорится в заявлении кабинета.
Хотя официальных данных нет, считается, что в армии Германии служат около 300 евреев, около 94 тысяч христиан и 3000 мусульман.