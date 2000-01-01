Грета Тунберг отчитала политиков: хватит пиариться

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, которая стала "человеком года" по версии Time, призвала мировых лидеров перестать увиливать от реальных действий касательно изменения климата.
На климатическом саммите она обвинила политиков в "креативном пиаре", передает NBC.
"Настоящая опасность заключается в том, что политики и генеральные директора создают впечатление, что совершают реальные действия, когда на самом деле почти ничего не делается, кроме умного бухгалтерского учета и креативного пиара", – сказала она.
По мнению Тунберг, все саммиты по изменению климата превратились в некую возможность для стран "договориться о лазейках и избежать поднятия своих амбиций".
Экоактивистка похвалила общественность за "пробуждение", в частности, среди молодых представителей.
"Без этого давления со стороны населения лидеры ничего не сделают. Как только мы проснемся, сможем что-то изменить, люди готовы это сделать. Нам не нужно ждать. Мы, народы, должны вместе что-то менять прямо сейчас", — добавила Грета.