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Грета Тунберг отчитала политиков: хватит пиариться | Фото:12.12 20:15   MIGnews.com

Грета Тунберг отчитала политиков: хватит пиариться

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, которая стала "человеком года" по версии Time, призвала мировых лидеров перестать увиливать от реальных действий касательно изменения климата.

На климатическом саммите она обвинила политиков в "креативном пиаре", передает NBC.

"Настоящая опасность заключается в том, что политики и генеральные директора создают впечатление, что совершают реальные действия, когда на самом деле почти ничего не делается, кроме умного бухгалтерского учета и креативного пиара", – сказала она.

По мнению Тунберг, все саммиты по изменению климата превратились в некую возможность для стран "договориться о лазейках и избежать поднятия своих амбиций".

Экоактивистка похвалила общественность за "пробуждение", в частности, среди молодых представителей.

"Без этого давления со стороны населения лидеры ничего не сделают. Как только мы проснемся, сможем что-то изменить, люди готовы это сделать. Нам не нужно ждать. Мы, народы, должны вместе что-то менять прямо сейчас", — добавила Грета.


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