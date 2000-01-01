12.12 08:20 MIGnews.com

Шай Ницан связал дела Нетаниягу и изнасилования

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генеральный прокурор Израиля дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.Целью Ницана было отвергнуть обвинения Биньямина Нетаниягу и его сторонников в том, что прокуратура “шьет” премьеру дело. Вместо этого он устроил новый скандал.Возмущенный Ницан заявил: “Что значит “шьют дела”? Это я что ли инициировал разговоры между Нетаниягу и Нохи Мозесом? Или я их подделал, или их кто-то симитировал? Нет никаких сомнений в том, что эти разговоры состоялись. Я не знаю, что значит “он выкурил несколько сигар” - в обвинении говорится о подарках на общую сумму 700 тысяч шекелей”.Ницан продолжил: Предположим, что есть государственный деятель, которого обвинили в изнасиловании. И вы что, скажите мне “но большинство народа проголосовало”.. и мы идем на публичный суд, и там, как в Древнем Риме публика голосует - палец вверх - не будет суда, палец вниз - казнят?”.Ницан добавил: В современной демократии, легальная судьба обвиняемого решается не у избирательной урны”.На прямой вопрос репортера: “Вы сравниваете получение сигар и вина Нетаниягу от богатых спонсоров с изнасилованиями?” Ницан ответил: Боже упаси”. То, что я сравниваю, это юридические решения, которые не могут быть приняты как в реалити-шоу.. где публика голосует ди или нет. Я же вам сказал, трудно представить себе публичную фигуру, обвиненную в изнасиловании”.