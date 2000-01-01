Данон показал послам ООН город Давида

В частности, Данон свозил группу дипломатов по археологическим раскопкам, проводимым в древнем Иерусалиме, и к недавно обнаруженной "Паломнической дороге" 2000-летней давности в Сильване.
Группу сопровождали мэр Иерусалима Моше Лев, основатель "Ир Давида" Давидале Беэри, вице-президент фонда "Ир Давид" Дорон Спилман и директор по международным делам Зив Оренштейн.
"Я привел десятки послов ООН в город Давида, чтобы показать, где все началось. Три тысячи лет назад именно здесь царь Давид основал свою столицу. Земля Израиля – родина наших предков, а Иерусалим – наша вечная столица. Мы продолжим привозить сюда послов и дипломатов ООН, потому что нет лучшего места для демонстрации древних корней еврейского народа на этой земле", – рассказал Данон.