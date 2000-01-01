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В Британии стартовали внеочередные выборы | Фото:12.12 11:44   MIGnews.com

В Британии стартовали внеочередные выборы

В четверг, 12 декабря, в Великобритании стартовали внеочередные парламентские выборы, которые решат, кто должен урегулировать вопрос Brexit.

Главными конкурентами стали премьер-министр Борис Джонсон, который говорит, что выведет Британию из Европейского Союза до 31 января, и лидер "Лейбористской партии" Джереми Корбин. Джонсон надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение о Brexit.

Голосование стартовало в 7:00 по местному времени, а закроются участки в 22:00. Согласно социологическим опросам, больше всего шансов имеет Консервативная партия, возглавляемая Джонсоном.

Второе место – "Лейбористская партия" Корбина. Несмотря на это, по предварительным данным, ни одна из двух крупнейших партий не получит большинства. Чтобы сформировать правительство, победитель должен будет либо создать коалицию с меньшими партиями, либо искать поддержку на более неформальной основе.


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