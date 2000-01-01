12.12 11:28 MIGnews.com

Либерман: поддержу помилование Нетаниягу, если он уйдет

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Лидер НДИ Авигдор Либерман в интервью порталу ynet заявил, что поддержит “не иммунитет, по помилование для Нетаниягу”.Либерман сообщил: “Никто, включая меня, не хочет видеть его в тюрьме. Никто не хочет видеть никакого премьера в тюрьме. Но знаете ли, как в футболе - каждый футболист должен знать, когда повесить кроссовки на крючок”.Либерман подчеркнул: "Это не мое личное мнение. Я лишь цитирую Давида Битана и Яира Левина. Битан также сказал, что это - его последний шанс, и что другого не будет. И я думаю, что мы все знаем, что этот человек сделал очень многое, и его следует проводить со всеми почестями, но никто его больше не хочет видеть”.На вопрос о том, идет ли речь о помиловании Нетаниягу президентом в обмен на его обещание уйти из политики Либерман ответил: "Я думаю, что такая инициатива найдет широкую поддержку”.Либерман подчеркнул: “Мы поддержим такую комбинацию. Я также читал пост Смотрича. Я внимательно слушал лидеров ультра-ортодоксальных партий - блока больше не будет”.Либерман также пояснил: “У нас нет никакого вето, мы не против ульра-ортодоксальных партий, мы против религиозного принуждения. Я не вмешиваюсь в их жизнь, и я не хочу, чтобы они вмешивались в мою. Мы хотим гражданский брак, мы хотим общественный транспорт в шабат. Все очень ясно”.Либерман настаивает на том, что Нетаниягу теперь не сможет получить иммунитета в Кнессете: “У него не будет большинства для иммунитета, даже в Ликуде есть достаточно тех, кто против. Только уход на пенсию в той или иной форме. Надо ему дать такую возможность - уйти с почетом, как он заслужил”.