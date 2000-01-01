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Либерман: в Кнессете испытывают отвращение к Нетаниягу 12.12 10:50   MIGnews.com

Либерман: в Кнессете испытывают отвращение к Нетаниягу

Лидер наш Дом - Израиль Авигдор Либерман дал интервью порталу ynet.

Либерман прокомментировал роспуск 22-го Кнессета и назвал главного виновника: “В Кнессете испытывают чувство отвращения по отношению к Нетаниягу. Он превратился в обузу”.

Он также снял с себя всякую ответственность за третьи подряд выборы. Либерману напомнили, что он обещал - третьих выборов не будет. Либерман на это сказал: “Извиняюсь. Тот, кто решил все торпедировать - это обе партии [Ликуд и Кахоль Лаван]. Я не могу себе такого представить. Две партии преднамеренно втянули Израиль в третью предвыборную кампанию. Но я вам обязан напомнить, о том, кто атаковал идею правительства национального единства первым. Это был Нетаниягу И письменно, и устно. Поэтому мы должны осознать, что Узкое правительство функционировать не будет, он просто истечет кровью.  Ему придется выживать каждую неделю на вотумах недоверия в комитетах Кнессета, и вместо того, чтобы вести к реформам, он приведет только к роспуску и противоречиям”.


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