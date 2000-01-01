Нетаниягу потребовал извинений от Шая Ницана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился тем, что в прямом эфире 12-го канала генеральный прокурор Шай Ницан попытался связать дела против премьера с изнасилованиями.
Нетаниягу написал в твиттере: “Я шокирован тем, что Шай Ницан использовал жертв изнасилований для оправдания обсессивной охоты на ведьм, устроенной им против меня. Очевидно, что нет никаких границ у тех, кто пытается свергнуть Ликуд и правительство во главе со мной”.
Нетаниягу добавил: Я ожидаю, что Шай Ницан извинится немедленно -в первую очередь, перед жертвами изнасилований”.