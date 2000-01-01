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Нетаниягу потребовал извинений от Шая Ницана 12.12 10:18   MIGnews.com

Нетаниягу потребовал извинений от Шая Ницана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился тем, что в прямом эфире 12-го канала генеральный прокурор Шай Ницан попытался связать дела против премьера с изнасилованиями.

Нетаниягу написал в твиттере: “Я шокирован тем, что Шай Ницан использовал жертв изнасилований для оправдания обсессивной охоты на ведьм, устроенной им против меня. Очевидно, что нет никаких границ у тех, кто пытается свергнуть Ликуд и правительство во главе со мной”.

Нетаниягу добавил: Я ожидаю, что Шай Ницан извинится немедленно -в  первую очередь, перед жертвами изнасилований”.


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