12.12 10:18 MIGnews.com

Нетаниягу потребовал извинений от Шая Ницана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился тем, что в прямом эфире 12-го канала генеральный прокурор Шай Ницан попытался связать дела против премьера с изнасилованиями.Нетаниягу написал в твиттере: “Я шокирован тем, что Шай Ницан использовал жертв изнасилований для оправдания обсессивной охоты на ведьм, устроенной им против меня. Очевидно, что нет никаких границ у тех, кто пытается свергнуть Ликуд и правительство во главе со мной”.Нетаниягу добавил: Я ожидаю, что Шай Ницан извинится немедленно -в первую очередь, перед жертвами изнасилований”.