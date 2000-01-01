Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:12.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Решающий момент: распустят ли Кнессет? Вечером, 11 декабря, на пленарном заседании Кнессета обсуждался вопрос о роспуске. В первом чтении 91 депутат проголосовал за соответствующий законопроект.

В Болгарии приговорили 14 сторонников ИГИЛ Болгарский суд приговорил радикального исламиста - имама Ахмеда Муссу и 13 других болгар к распространению религиозной ненависти и подстрекательства к войне в поддержку боевиков "Исламского государства".

"Ликуд" назначила дату праймериз: Саар против Нетаниягу Партия "Ликуд" проведет праймериз чуть более чем через две недели, 26 декабря. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который возглавлял "Ликуд" с декабря 2005 года и занимал пост премьер-министра с марта 2009 года, встретится с претендентом Гидеоном Сааром, бывшим министром, который вернулся в Кнессет в этом году после пятилетнего перерыва в политике.

Бойня в кошерном магазине в Нью-Джерси: убиты 6 человек В результате продолжительной перестрелки в кошерном магазине Нью-Джерси Сити убиты шесть человек - трое гражданских , два нападавших и полицейский детектив.

Будет ли долгосрочное соглашение с ХАМАСом Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил во время визита в Португалию, что долгосрочное соглашение с ХАМАС о будущем Газы неизбежно. «Есть возможность продвигать договоренности», - сказал он. «Это не значит, что они признают нас, а мы признаем их, но я думаю, что договориться можно. Мы работаем над этим в данный момент».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:30
Беннетт-однопартийцам: запускайте моторы
07:16
"Три причины выборов: взятки, аферы и нарушение доверия"
07:10
На МКС сломался туалет американцев, пользуются российским
06:08
Дно Тихого океана удивило исследователей
05:03
Медики подсказали как избежать простуды в период эпидемий
04:22
Пожар на химзаводе в Испании вызвал переполох
03:43
В мандаринах обнаружили опасный химикат
00:30
В Тихом океане появилось новое государство
22:12
Вероятна утечка с конфиденциального заседания Совета ЕС
21:40
Медики связали чеснок и диарею
21:06
Уда обвинил Либермана в расизме
20:00
Зеленский отругал Лаврова на "нормандском саммите"
19:27
Медики рассказали, как пережить высокое атмосферное давление
17:48
Сеть Super-Pharm "родила" дочку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus