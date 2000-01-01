Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Решающий момент: распустят ли Кнессет? Вечером, 11 декабря, на пленарном заседании Кнессета обсуждался вопрос о роспуске. В первом чтении 91 депутат проголосовал за соответствующий законопроект.
В Болгарии приговорили 14 сторонников ИГИЛ Болгарский суд приговорил радикального исламиста - имама Ахмеда Муссу и 13 других болгар к распространению религиозной ненависти и подстрекательства к войне в поддержку боевиков "Исламского государства".
"Ликуд" назначила дату праймериз: Саар против Нетаниягу Партия "Ликуд" проведет праймериз чуть более чем через две недели, 26 декабря. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который возглавлял "Ликуд" с декабря 2005 года и занимал пост премьер-министра с марта 2009 года, встретится с претендентом Гидеоном Сааром, бывшим министром, который вернулся в Кнессет в этом году после пятилетнего перерыва в политике.
Будет ли долгосрочное соглашение с ХАМАСом Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил во время визита в Португалию, что долгосрочное соглашение с ХАМАС о будущем Газы неизбежно. «Есть возможность продвигать договоренности», - сказал он. «Это не значит, что они признают нас, а мы признаем их, но я думаю, что договориться можно. Мы работаем над этим в данный момент».