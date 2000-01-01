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ФРГ советует ЕС восстановить санкций в отношении Ирана 12.11 10:52   MIGnews.com

ФРГ советует ЕС восстановить санкций в отношении Ирана

ФРГ, Британия и Франция должны быть готовы рассмотреть возможность восстановления международных санкций против Ирана в связи с нарушениями им ядерного соглашения 2015 года, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Иран наконец должен вернуться к своим обязательствам. В противном случае мы оставляем за собой право использовать все механизмы, указанные в соглашении для восстановления санкций", - сказал он.

В соответствии с соглашением, призванным ограничить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, Иран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие большинства международных санкций.

Тегеран говорит, что его последние шаги вызваны выходом Вашингтона из соглашения и восстановлением санкций США, направленных против экспорта нефти из Ирана. Тегеран заявляет, что готов вернуться к выполнению соглашения, если это сделает Вашингтон, пишет Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сказала, что она связывается со всеми сторонами-подписантами соглашения, чтобы решить следующие шаги. Министры ЕС не обсуждали санкции против Ирана в понедельник, но "все труднее" сохранять соглашение, сказала она.

Позиция Евросоюза является крайне важной, поскольку США из соглашения, а другие страны, подписавшие документ (Россия и Китай), являются союзниками Ирана и вряд ли начнут процесс введения санкций.


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