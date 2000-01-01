12.11 16:30 MIGnews.com

Зеленскому предложили встречу тет-а-тет с Путиным

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины провести встречу тет-а-тет.Назарбаев уверен, что личная встреча лидеров стран им крайне нужна."Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - заявил Назарбаев во время заседания дискуссионной площадки "Астана клуб".По словам Назарбаева, украинский лидер уже согласился на встречу на "нейтральной площадке".