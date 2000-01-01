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`Объединенный список`: Нетаниягу спасает свою шкуру | Фото:12.11 09:40   MIGnews.com

Объединенный список: Нетаниягу спасает свою шкуру

Во вторник, 12 ноября, после ликвидации командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата представители "Объединенного Арабского Списка" накинулись на Биньямина Нетаниягу.

В партии заявили, что премьер-министр приказал нанести удар, "чтобы спасти свою шкуру", передает The Times of Israel.

"Чтобы спасти свою шкуру, Нетаниягу делает все, что он может: убивать, уничтожать и разжигать войну. Кровопролитие у него на голове", – сказал Офер Кассиф.

Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда также обвинил премьер-министра в эскалации ситуации в Газе.

"Циничный человек, проигравший два последовательных раунда выборов, оставит только выжженную землю в отчаянной попытке остаться на своем посту. В течение десятилетия он вставал каждое утро, чтобы углубить "оккупацию" и сохранить перспективу мира – и так он делал и сегодня", – добавил он.


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