Нетаниягу прокомментировал ликвидацию Ата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что решение по ликвидации командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата было принято в воскресенье кабинетом министров.
Соответствующее сообщение распространила его канцелярия утром, 12 ноября.
"Старший командир исламского джихада Баха Абу аль-Ата ночью подвергся нападению в Газе. В последние месяцы он был ответственным за множество террористических атак и ракетных обстрелов Израиля и намеревался совершить новые неминуемые атаки", – отметил Нетаниягу.
По его словам, действия ЦАХАЛ были рекомендованы начальником штаба, директором ШАБАКа, представлены и одобрены Кабинетом безопасности, премьер-министром и министром обороны.