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Нетаниягу прокомментировал ликвидацию Ата | Фото:12.11 08:45   MIGnews.com

Нетаниягу прокомментировал ликвидацию Ата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что решение по ликвидации командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата было принято в воскресенье кабинетом министров.

Соответствующее сообщение распространила его канцелярия утром, 12 ноября.

"Старший командир исламского джихада Баха Абу аль-Ата ночью подвергся нападению в Газе. В последние месяцы он был ответственным за множество террористических атак и ракетных обстрелов Израиля и намеревался совершить новые неминуемые атаки", – отметил Нетаниягу.

По его словам, действия ЦАХАЛ были рекомендованы начальником штаба, директором ШАБАКа, представлены и одобрены Кабинетом безопасности, премьер-министром и министром обороны.


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