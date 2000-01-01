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Ганц о смерти командира Исламского джихада: так и надо | Фото:12.11 07:56   MIGnews.com

Ганц о смерти командира Исламского джихада: так и надо

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отреагировал на ликвидацию одного из лидеров террора в Газе, командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата.

Он назвал это правильным решением политического эшелона и ЦАХАЛа для безопасности израильтян и жителей юга.

По словам Ганца, борьба с терроризмом продолжается, временами будут требоваться принятия трудных решений.

"Кахоль Лаван" будет поддерживать любые надлежащие действия для безопасности Израиля и ставить безопасность жителей выше политики", – отметил он.


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