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Трамп определился с датой обнародования стенограммы 12.11 09:20   MIGnews.com

Трамп определился с датой обнародования стенограммы

Дональд Трамп недавно заявил, что у него был еще один "очень важный" разговор с Владимиром Зеленским, о котором никто не знает. Судя по всему, речь идет о неком разговоре сразу после выборов в Украине.

Трамп пообещал опубликовать и эту стенограмму разговора уже в пятницу.

"Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я когда-нибудь на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного звонка, который у меня был с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это заманчивым", - отметил Трамп.


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