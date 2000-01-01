12.11 19:21 MIGnews.com

ЕС будет маркировать продукты с оккупированных территорий

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Европейский Союз распространил заявление в связи с решением трибунала ЕС по продуктам, произведенным в израильских поселениях на территории ПА.В заявлении говорится: “Позиция ЕС давно сформулирована и хорошо известна. Согласно международному праву, поселения являются нелегально оккупированными территориями”.В том же заявлении сообщается, что “ЕС и Израиль являются очень близкими партнерами”, и что организация “продолжит развивать взаимовыгодные для обеих сторон отношения с Израилем”.